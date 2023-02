Siccità: Musumeci, meno ipocrisia e più concretezza, serve razionamento responsabile di acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’emergenza siccità serve “meno ipocrisia e più concretezza". C’è il cambiamento climatico e dobbiamo essere noi ad adattarci ai lunghi periodi in assenza di pioggia e brevi piogge che spesso fanno danni”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “Bisogna predisporre un piano emergenziale che determini un'inversione di tendenza. Servono più serbatoi di acqua: consumiamo solo l’11 per cento dell’acqua piovana”, ha spiegato. Da qui all’estate quello che si può fare “è solo una politica di serio e responsabile razionamento. Dove non ci sono sufficienti risorse bisogna necessariamente avviare politiche di razionamento”, ha concluso.(Rin)