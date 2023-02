Giappone: prezzi medi appartamenti segnano nuovo record per il sesto anno consecutivo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi all'ingrosso del Giappone si è attestato al 9,5 per cento su base annua a gennaio, mentre le aziende del Paese continuano a trasmettere ai consumatori finali i maggiori costi dell'energia e delle materie prime conseguenza dell'indebolimento dello yen. Il prezzo dei beni commerciati tra le aziende in Giappone è aumentato per il 23mo mese consecutivo, confermando le persistenti pressioni inflazionistiche che gravano sulla terza economia mondiale, e che hanno eroso gli ultimi aziendali delle imprese. A dicembre l'inflazione all'ingresso si era attestata al 10,5 per cento annuo. (Git)