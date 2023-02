Corea del Nord: quotidiano ufficiale definiscono aiuti esterni "caramelle avvelenate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano ufficiale della Corea del Nord, "Rodong Sinmun", ha avvertito che affidarsi ad aiuti esteri per far fronte alle carenze di risorse alimentari del Paese equivarrebbe ad accettare "caramelle avvelenate", e ha sollecitato il Paese a continuare a perseguire l'autosufficienza a dispetto delle difficoltà. In un editoriale pubblicato oggi, il quotidiano descrive gli aiuti come un mezzo utilizzato da soggetti "imperialisti" per "saccheggiare e sottomettere" i Paesi beneficiari e interferire con i loro affari interni. "Tentare di rafforzare l'economia accettando e ingerendo queste caramelle avvelenate sarebbe un errore", afferma il quotidiano. La Corea del Nord ha fatto fronte negli ultimi anni a un peggioramento del suo annoso problema di insicurezza alimentare. Proprio oggi, sulla base di fonti anonime, l'agenzia di stampa sudcoreana ha sostenuto che circa 700 detenuti dei tre principali penitenziari della Corea del Nord sono morti di fame e malattie negli ultimi due anni. (segue) (Git)