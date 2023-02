Corea del Sud: Covid, requisito tamponi all'arrivo per viaggiatori cinesi revocato da marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud revocherà a partire da marzo l'obbligo per i visitatori dalla Cina di sottoporsi a un tampone per la diagnosi del Covid-19 dopo l'arrivo nel Paese. Lo ha annunciato Kim Sung-ho, un funzionario del ministero dell'Interno e della sicurezza sudcoreano, precisando che all'arrivo nel Paese i viaggiatori dalla Cina dovranno comunque presentare l'esito negativo di un test diagnostico. Seul. Secondo il funzionario, l'ulteriore allentamento della profilassi sanitaria per i viaggiatori dalla Cina è consentito "dal calo del tasso di positività tra quanti arrivano dalla Cina, dal 18,4 per cento della prima settimana di gennaio allo 0,6 per cento nella terza settimana di febbraio". (segue) (Git)