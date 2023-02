Corea del Sud: Covid, requisito tamponi all'arrivo per viaggiatori cinesi revocato da marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ripreso a rilasciare visti a breve termine per i cittadini della Corea del Sud lo scorso sabato 18 febbraio. Lo ha annunciato l’ambasciata cinese a Seul in un comunicato, pochi giorni dopo una decisione analoga del governo sudcoreano. La Corea del Sud aveva sospeso l’emissione di visti a breve termine per i viaggiatori in arrivo dalla Cina il mese scorso, dopo che il Partito comunista ha abbandonato la strategia “zero Covid” per placare le proteste di massa divampate in tutto il Paese a fine novembre. La Cina aveva replicato bloccando a sua volta l’emissione di visti per i cittadini sudcoreani e per quelli giapponesi, che sono stati però esentati dalla misura il 29 gennaio scorso. (Git)