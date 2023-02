Imprese: compagnia mineraria australiana Kingsgate riprende estrazione d'oro in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia mineraria australiana Kingsgate Consolidated, che ha ricevuto in concessione nel 2001 la miniera d'oro Chatree in Thailandia, ha annunciato la ripresa delle attività estrattive nel sito dopo una disputa di sei anni tra l'azienda e il governo thailandese in merito ai danni causati dalle operazioni alla salute e all'ambiente. Ross Smyth-Kirk, presidente esecutivo di Kingsgate, ha riferito che l'azienda ha ottenuto una licenza metallurgica estesa e che lo stabilimento di lavorazione locale è stato ammodernato. Il ripristino graduale della produzione avverrà entro la fine del mese, dopo il completamento di negoziati e il via libera della commissione arbitrare dell'Accordo di libero scambio Thailandia-Australia (Tafta). (Git)