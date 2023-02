Usa: Haley attacca il socialista Sanders, "prova la necessità di un test cognitivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nikki Haley, ex governatrice del South Carolina ed ex ambasciatrice Usa all'Onu che ha recentemente annunciato la sua candidatura alle primarie presidenziali del Partito repubblicano, ha rivolto un durissimo attacco al senatore socialista Bernie Sanders, sostenendo che l'81enne sia la prova vivente della necessità di sottoporre i politici più anziani a "test cognitivi". Haley, che questo mese ha annunciato la propria candidatura alla Casa Bianca nel 2024, presentandola come una svolta generazionale rispetto all'80enne Joe Biden e al 76enne Donald Trump, ha avanzato nei giorni scorsi la controversa proposta di un test cognitivo per i politici di età superiore a 75 anni. Sanders aveva duramente contestato la proposta, definendola discriminatoria nei confronti della terza età e "inaccettabile". Haley ha replicato ieri, nel corso di un comizio elettorale. "Bernie Sanders ha perso la testa perché ho chiesto (un test cognitivo). Lui è esattamente la ragione per cui ne abbiamo bisogno", ha dichiarato la repubblicana, che anziché moderare la propria proposta, ha rilanciato citando le senatrici democratiche Dianne Feinstein e Maxine Walters come ulteriori esempi di leader politici che avrebbero perso la loro lucidità a causa dell'età avanzata. Come sottolineato dal quotidiano "Politico", la scelta di Haley di impostare la propria candidatura sul tema del ricambio generazionale le è valsa una immediata visibilità, ma rischia anche di porla in rotta di collisione con una importante porzione dell'elettorato conservatore statunitense, rappresentata proprio dagli anziani. (Was)