Usa: valanga causa 3 vittime nello Stato di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre scalatori hanno perso la vita a causa di una valanga mentre tentavano di raggiungere la Vetta di Colchuck sulle Cascade Mountains, nello Stato Usa di Washington. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui i tre scalatori erano parte di un gruppo di sei persone, membri di un club di arrampicata di New York. I sei avrebbero intrapreso la scalata ignari dell'allerta valanghe che era stato emesso il giorno stesso dalle autorità a causa del maltempo. A innescare la valanga sarebbe stato il primo dei sei scalatori, che stavano tentando di raggiungere la vetta in cordata. (Was)