Usa-Taiwan: Washington ospita dialogo annuale sulla sicurezza

- Stati Uniti e Taiwan hanno tenuto ieri l'annuale dialogo in materia di sicurezza. L'incontro si è tenuto nella sede dell'American Institute in Taiwan (Ait) a Washington, e vi hanno preso parte diversi funzionari di alto livello: il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu, il segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale Wellington Koo, la vicesegretaria di Stato Usa Wendy Sherman e il vice consigliere per la sicurezza nazionale Jon Finer. Washington e Taipei non hanno diffuso alcuna nota ufficiale in merito all'incontro, che viene organizzato a cadenza annuale da 25 anni. (Was)