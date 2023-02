Usa: Washington autorizza estradizione dell'ex presidente peruviano Alejandro Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha autorizzato l'estradizione dell'ex presidente del Perù Alejandro Toledo su richiesta delle autorità di Lima. Lo ha annunciato ieri l'Ufficio del procuratore generale peruviano, ricordando che Toledo è ricercato nel suo Paese "per i crimini di collusione e riciclaggio di denaro". L'ex capo dello Stato è accusato di aver ricevuto tangenti d'importo superiore a 30 milioni di dollari dalla compagnia brasiliana Odebrecht in cambio della concessione di appalti per la realizzazione di autostrade. Un giudice peruviano ha chiesto la condanna di Toledo a 20 anni di reclusione. L'ex presidente, che vive negli Stati Uniti sin dalla fine del suo mandato, nel 2006, è stato arrestato dalle autorità statunitensi nel 2019 su richiesta delle autorità di Lima, e ha sempre negato ogni addebito. Da marzo 2020 è stato posto agli arresti domiciliari in considerazione della pandemia di Covid-19. (Was)