Indonesia: governo punta ad attirare 108 miliardi di dollari di investimenti nel 2024

- Il governo dell'Indonesia si è dato come obiettivo l'attrazione di investimenti esteri per 1.650 miliardi di rupie (108 miliardi di dollari) nel 2024. lo ha dichiarato il ministro coordinatore per gli Affari economici indonesiano, Airlangga Hartarto, durante un incontro sulla cornice macroeconomica e le politiche fiscali del governo. Airlangga ha dichiarato che il governo di sforzerà di aumentare l'afflusso di investimenti attraverso una serie di misure e sulla base di apposite regolamentazioni, incluse quelle varate dal governo per agevolare la creazione di posti di lavoro. Il ministro ha aggiunto che il governo intende lavorare alla creazione di una "industria nazionale delle auto elettriche" che evolva in un ecosistema di settore, e non si basi soltanto sulla produzione e lavorazione delle materie prime per le batterie. (segue) (Fim)