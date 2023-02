Indonesia: governo punta ad attirare 108 miliardi di dollari di investimenti nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quel punto è intervenuto il presidente Widodo, che ha di fatto reintrodotto la stessa riforma attraverso un decreto d’emergenza. Una mossa che, secondo i critici, sarebbe dettata dall’intenzione di evitare un vero dibattito e violerebbe la sentenza della Corte costituzionale. Abdul Wahid, vice presidente della commissione legislativa del parlamento, ha spiegato che un nuovo iter per l’approvazione della riforma “richiederebbe troppo tempo” e che il mercato del lavoro indonesiano “ha questioni da risolvere urgentemente”. Il passaggio del decreto in seduta plenaria, passaggio ineludibile per l’entrata in vigore, è piuttosto scontato poiché la coalizione a sostegno di Widodo controlla oltre l’80 per cento dei seggi in aula. (Fim)