Ucraina: “Cnn”, Russia ha testato un missile intercontinentale durante visita di Biden

- La Federazione Russa avrebbe effettuato un test di lancio di un missile intercontinentale Sarmat durante la visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in Ucraina. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il test non avrebbe avuto successo. Secondo le fonti, le autorità di Mosca avrebbero notificato con anticipo il test agli Stati Uniti, e l’operazione non avrebbe posto “alcun rischio”, ne sarebbe stato considerato come un segnale di escalation nei rapporti tra i due Paesi. (Was)