Giappone: prezzi medi appartamenti segnano nuovo record per il sesto anno consecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il prezzo medio dei nuovi appartamenti in Giappone ha registrato un nuovo record per il sesto anno consecutivo nel 2022, a 51,21 milioni di yen (382 mila dollari), per effetto del continuo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto del Real Estate Economic Institute. Il prezzo rappresenta un incremento dello 0,1 per cento rispetto all'anno precedente, e riflette anche la crescente popolarità degli alloggi nelle vicinanze delle stazioni ferroviarie. Secondo l'istituto, la tendenza al rialzo potrebbe esibire una ulteriore accelerazione nel 2023 per effetto del numero crescente delle famiglie a doppio reddito e dei progetti di sviluppo immobiliare di alta gamma a Tokyo e nelle aree limitrofe. (segue) (Git)