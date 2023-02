Commercio: Casini-Leoncini (Iv), ritirata in aula delibera su aree pubbliche, fatto grave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stata messa all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea capitolina. Ma la proposta di delibera sulle modifiche al regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche è stata poi improvvisamente ritirata nel pomeriggio per un errore di trasmissione del testo, arrivato in Aula in una versione non corretta. Così Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Un fatto grave perché la discussione su questo tema così importante è ferma ormai da quasi un anno, con la conseguenza che migliaia di operatori restano ancora senza risposte, in attesa che l'Amministrazione si pronunci. Dopo questo spiacevole incidente di percorso, ci auguriamo adesso che la delibera in questione, sulla quale siamo decisi a dare il nostro contributo, venga ricalendarizzata al più presto", concludono. (Com)