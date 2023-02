Roma: Campidoglio, presto il nuovo cda di Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Roberto Gualtieri nel prendere atto delle dimissioni per motivi personali delle Consigliere del cda dell'Ama spa Claudia Pezzi e Luana Labonia, rassegnate rispettivamente in data 13 dicembre 2022 e 20 febbraio 2023, e quelle di ieri del consigliere Claudio Voglino, ha espresso il suo ringraziamento per il lavoro svolto ed in particolare del contributo di Labonia e Voglino apportato fino all'ultimo nel cda che ha approvato all'unanimità il piano industriale di Ama. Il sindaco rinnova la piena fiducia al resto del consiglio di amministrazione e informa che nella prossima assemblea dei soci convocata per il 1 marzo indicherà i nuovi consiglieri al fine di ripristinare la piena agibilità e funzionalità dell'organo di governo dell'azienda. (Com)