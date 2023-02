Scuola: Fermariello-Cicculli (Pd-Sce), indignano parole contro diritti figli di coppie omogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta da destra e dal movimento Pro Vita arrivano una deriva oscurantista e parole violente. Lo dichiarano in una nota le consigliere capitoline Carla Fermariello e Michela Cicculli, rispettivamente presidenti delle commissioni Scuola e Pari Opportunità. "Ci indignano le affermazioni che vogliono negare ai figli di coppie omogenitoriali di avere pari opportunità di accesso a nidi e asili comunali come Roma ha deciso di scrivere nero su bianco nel nuovo avviso pubblico. Una scelta di civiltà e di dignità di cui siamo orgogliose e che nessun livore ideologico e propagandistico può oscurare. Roma è dalla parte dei diritti, di tutte le famiglie e di tutti i bambini, e le polemiche ci dimostrano soltanto che stiamo dalla giusta parte del cammino", concludono. (Com)