Usa: l'imprenditore conservatore Ramaswamy annuncia candidatura alla presidenza

- L'imprenditore conservatore Vivek Ramaswamy ha annunciato la propria candidatura alle primarie del Partito repubblicano in visita delle elezioni presidenziali statunitensi del 2024. Ramaswamy, 37enne che nel 2014 ha fondato la società di servizi sanitari Roivant, ha dato l'annuncio durante una intervista all'emittente televisiva "Fox News", spiegando che i cittadini statunitensi "hanno dimenticato i molti modi in cui sono uguali e uniti da un comune codice di idee". Secondo Ramaswamy, lo scontro identitario e ideologico in atto negli Usa testimonia come il Paese affronti una "crisi d'identità". L'imprenditore ha criticato l'ossessione per la diversità della "sinistra risvegliata" e le ricette a suo dire illiberali attuate da quest'ultima per far fronte alla pandemia e al cambiamento climatico. Ramaswamy ha anche contestato la sostituzione di pilastri dell'identità nazionale come "fede, patriottismo e duro lavoro" con "religioni secolari come il Covidismo, il climarismo e l'ideologia gender". Troppe persone negli Stati Uniti "non sanno più rispondere cosa significhi essere americani", e "la sinistra preda in questo vuoto". "Ti dicono che la tua razza, il tuo genere e il tuo orientamento sessuale governano chi sei, cosa ottieni e ciò che ti è consentito pensare", ha affermato l'imprenditore. (segue) (Was)