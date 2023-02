Usa: l'imprenditore conservatore Ramaswamy annuncia candidatura alla presidenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'intervista, Ramaswamy si è anche detto favorevole a un "disaccoppiamento totale" dalla Cina, che rappresenta a suo dire una minaccia "molto più significativa" dell'Unione Sovietica durante la Guerra fredda. Una separazione economica dalla Cina, ha ammesso Ramaswamy, sarebbe dolorosa, ma si tratterebbe "di un necessario sacrificio a breve termine". Infine, l'imprenditore ha detto di voler lavorare per liminare la capacità dei grandi colossi tecnologici di moderare i contenuti e il dibattito pubblico sulle loro piattaforme per "ripristinare la libertà di parola", e di voler "smantellare" le politiche di discriminazione positiva e "la nuova religione climatica". (Was)