Lazio: proclamazione Rocca e consiglieri attesa per venerdì, subito dopo nomina giunta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spartizione dovrebbe prevedere sei assessorati per Fd’I, con in più la probabile delega alla sanità per Rocca. La Lega, invece, starebbe chiedendo la presidenza dell’Aula e due assessorati. Ma alla fine, per una equa distribuzione con Forza Italia, potrebbe chiudere la trattativa accontentandosi di un solo assessorato. Quindi, un assessorato e la presidenza dell'Aula per il Carroccio e due deleghe per Forza Italia. Tra i nomi più quotati ci sono, per Fd’I, il “meloniano” Giancarlo Righini e il “rampelliano” Fabrizio Ghera. Per il primo potrebbe arrivare la delega all’agricoltura e alle attività produttive, mentre per il secondo si parla dell’assessorato ai lavori pubblici. Sempre in quota Fd’I, Antonello Aurigemma punta ai trasporti. La vicepresidenza potrebbe andare a una donna e, in questo caso, in pole c’è l’ex eurodeputata Roberta Angelilli, con la delega all’ambiente o allo sviluppo economico. La Lega, invece, potrebbe guidare l’assessorato agli enti locali. I nomi forti del Carroccio sono Pino Cangemi, Pasquale Ciacciarelli, Laura Cartaginese e Angelo Tripodi, col primo, però, più orientato verso la presidenza del Consiglio regionale. Per Forza Italia un ruolo in giunta potrebbe spettare all'ex deputata Maria Spena oppure a Enrico Cavallari. Ma anche a Fabio Capolei, primo eletto a Roma. Sono solo ipotesi e voci, anche perché ogni decisione in tal senso ancora non è stata presa e dipenderà molto dalle “trattative” tra le forze politiche della maggioranza. (Rer)