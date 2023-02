Ucraina: Meloni a Kiev, nessun tentennamento su sostegno ma fornitura aerei non è sul tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente di quello che accade in Ucraina può essere deciso senza Kiev. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che oggi ha compiuto una visita nel Paese, dopo quella avvenuta ieri in Polonia. Il capo del governo italiano ha raggiunto Kiev in treno nella tarda mattinata. Dalla capitale ucraina si è poi spostata a Bucha e Irpin, luoghi tristemente simbolici della guerra in corso, che si approssima a compiere un anno il 24 febbraio. Rientrata nella capitale ucraina, il presidente del Consiglio ha avuto modo di incontrare il capo dello Stato, Volodymyr Zelensky. Parlando in conferenza stampa con lui, Meloni ha spiegato che una pace duratura, giusta e vera si consegue ribadendo che la comunità internazionale non accetta l’invasione di Stati sovrani. “Non si accetta un mondo in cui è la forza a ridisegnare i confini tra gli Stati, non si accetta un mondo in cui chi è militarmente più forte ritiene per questo di avere il diritto di invadere il suo vicino, e non solo perché questo è ingiusto ma anche perché non è molto conveniente”, ha detto Meloni. (segue) (Res)