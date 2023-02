Superbonus: Conte, Meloni dice menzogne, è vantaggio per collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando il presidente Meloni “dichiara pubblicamente che il superbonus costa 2 mila euro sulle spalle di ciascun cittadino italiano, anche dei neonati, è molto grave perché dice una menzogna, manipolando l'opinione pubblica”. Lo ha chiarito il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo a “Di martedì” su La7. “Non è affatto così, lo abbiamo dimostrato: al più - ha chiarito Conte - si tratta di 88 euro, al massimo 100 euro l’anno su ogni cittadino. Ma non è un costo ma di un investimento. E soprattutto - ha aggiunto - su 100 euro investiti dallo Stato, 70 rientrano direttamente”. Dunque “si mette in moto un meccanismo e soprattutto si conseguono dei vantaggi per tutta la collettività: questo è un vantaggio per tutti”, ha concluso. (Rin)