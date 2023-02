Ucraina: Zelensky, dall'Italia sostegno a tutti i livelli, espresso gratitudine a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'invasione su vasta scala della Russia, l'Ucraina ha ricevuto dall'Italia un sostegno di principio a tutti i livelli: in ambito di difesa, politico, umanitario ed economico. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando l'odierno colloquio con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con "Meloni abbiamo discusso della cooperazione nel settore della difesa e della sicurezza, nonché delle nuove sanzioni contro la Russia. Abbiamo discusso di come l'Italia possa contribuire all'attuazione dell'iniziativa di pace. Abbiamo toccato separatamente la partecipazione dell'Italia alla ricostruzione dell'Ucraina", ha scritto Zelensky. "Sono grato per il sostegno di principio e per questi colloqui", ha aggiunto il presidente ucraino. (Kiu)