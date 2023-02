Brasile: inondazioni a San Paolo, Petrobras rileva danni a oleodotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha rilevato danni al sistema di oleodotti Osbat che collega il terminal di Sao Sebastiao al terminal di Cubatao. Le due città sono tra le più colpite dalle inondazioni che hanno colpito la regione litoranea dello stato di San Paolo, in Brasile, a causa delle forti piogge cadute nella zona nel corso del fine settimana. Al termine di un sopralluogo effettuato con un sorvolo dell'area, Petrobras ha rilevato cinque punti critici. Secondo l'azienda statale, squadre di tecnici stanno cercando di raggiungere aree danneggiate via mare e via terra per poter osservare da vicino i danni e avviare le riparazioni. "Se Osbat tornasse attivo a breve il trasporto di prodotti petroliferi dalle raffinerie Presidente Bernardes di Cubatao e Capuava di Maua, avverrà attraverso l'oleodotto di Santos. La portata è inferiore ma ci garantirà il minimo delle forniture in attesa delle riparazioni". (segue) (Brb)