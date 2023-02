Brasile: inondazioni a San Paolo, Petrobras rileva danni a oleodotto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità al momento è la ricerca dei dispersi e il ripristino dei servizi fondamentali. Il governo statale ha riferito che più di 600 persone tra vigili del fuoco, personale della protezione civile, agenti delle forze dell'ordine, della polizia federale, delle forze armate e volontari, sono impegnate in azioni di salvataggio e identificazione delle vittime. I soccorritori operano con 53 mezzi e unità cinofile specializzati nella ricerca di persone dei vigili del fuoco, 31 mezzi della Polizia Militare, di cui due elicotteri, e due aerei dell'esercito. Grande attenzione è riservata a ristabilire i servizi idrici, elettrici e telefonici compromessi a causa della caduta dei tralicci e dell'ingresso di acqua e sedimenti negli impianti di trasmissione elettrica. I concessionari incaricati stanno lavorando per ripristinare la fornitura dei servizi essenziali. Le autorità hanno chiesto ai turisti presenti nella zona, normalmente molto ricercata per le ferie di carnevale, di lasciare immediatamente la zona. (segue) (Brb)