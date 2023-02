Brasile: inondazioni a San Paolo, Petrobras rileva danni a oleodotto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Paese lavorano per il ripristino delle strade e autostrade che sono state travolte da acqua e fango. Il ministero dei Trasporti ha mobilitato tutte le squadre disponibili del Dipartimento nazionale delle infrastrutture dei trasporti (Dnit) per ripristinare la circolazione sulle strade della regione colpita da inondazioni. "Abbiamo ordinato al Dnit di mobilitare le sue squadre per agire tempestivamente, in caso di qualsiasi evenienza per agire in maniera preventiva e per liberare le strade bloccate, con particolare attenzione a ponti, punti critici e possibili aree di rischio sulle autostrade federali", affermava il ministero in una nota. "Non mancheranno le risorse materiali e finanziarie. Il supporto logistico del governo federale si estende agli operatori privati di autostrade in concessione che hanno la loro transitabilità gravemente compromessa o interrotta", concludeva. Il ministero della Salute ha annunciato l'invio di kit con medicinali e forniture sanitarie essenziali. Secondo il ministero, il materiale è sufficiente per assistere circa 4.500 persone per un mese. I kit contengono 25 farmaci e 13 forniture essenziali. (segue) (Brb)