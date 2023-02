Brasile: inondazioni a San Paolo, Petrobras rileva danni a oleodotto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto ieri, 20 febbraio, dopo aver sorvolato le aree colpite dalle inondazioni, il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva ha annunciato le prime misure per rispondere all'emergenza, assunte d'intesa con il governatore dello stato, Tarcisio Freitas, e i sindaci delle città colpite. Interventi, ha sottolineato Lula, che coinvolgono i tre livelli di governo, in un'azione di solidarietà che supera le differenze politiche. Si prevede un piano per la ricostruzione degli alloggi, coordinato dal ministero dell'Integrazione e dello Sviluppo regionale e dal ministero delle Città, mentre la raccolta degli aiuti umanitari sarà indirizzata verso il Fondo di solidarietà sociale dello stato di San Paolo e quello del comune di San Sebastiano. Alla riunione erano presenti anche otto ministri che, come il presidente, hanno interrotto le ferie di carnevale per visitare la regione. La delegazione composta dai ministri della Casa Civile, Rui Costa, dei Trasporti, Renan Filho, dei Porti e Aeroporti, Marcio França, dell'Integrazione e sviluppo regionale, Waldez Goes, delle Relazioni istituzionali, Alexandre Padilha, dello Sport, Ana Moser, della segreteria generale della Presidenza, Marcio Macedo, delle Comunicazioni, Paulo Pimenta. (segue) (Brb)