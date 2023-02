Lazio: proclamazione Rocca e consiglieri attesa per venerdì, subito dopo nomina giunta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, impazza il toto giunta. Giovedì è prevista una riunione dei coordinatori regionali dei partiti di centrodestra che hanno sostenuto la candidatura di Rocca. Secondo quanto si apprende, al tavolo della coalizione ci saranno Paolo Trancassini per Fd'I, Claudio Durigon per la Lega e Claudio Fazzone per FI, ma anche Udc e Noi Moderati. Sarà l'occasione per fare un punto sulla composizione della nuova giunta. Rocca ieri ha ribadito l'intenzione di tenere la delega alla sanità: "è un'idea a cui sto lavorando. Certo, non per l'intero mandato. Vorrei dare subito un'impronta chiara nella direzione del riavvicinamento della sanità al territorio e del riequilibrio dei rapporti tra pubblico e privato. Con un'attenzione speciale alle liste d'attesa". Nei prossimi giorni l'ex capo della Croce rossa vedrà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per affrontare le questioni strutturali della Regione. La giunta potrà essere composta da un massimo di 10 assessori, con una rappresentanza femminile di rilievo, almeno 4 donne. I nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero quelli che hanno riscosso più successo alle urne. (segue) (Rer)