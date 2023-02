Usa: Beretta annuncia fornitura di fucili Sako Trg M10 alla polizia di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beretta Usa ha annunciato la fornitura alla polizia di New York di diversi sistemi d’arma Sako Trg M10, ai reparti speciali per la gestione delle situazioni di emergenza. La societá, riferisce una nota, si occuperà anche di gestire l’addestramento degli agenti per utilizzare i fucili di precisione. “Per noi è un onore poter lavorare con professionisti del genere, e aiutare la polizia di New York a proteggere i propri cittadini”, ha commentato Stefano Itri, vicepresidente di Beretta Usa per le vendite all’estero. (Was)