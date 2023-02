Imprese: sottosegretario Bitonci incontra il presidente del Consiglio dei commercialisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dottori commercialisti e gli esperti contabili "rivestono un ruolo centrale come consulenti delle materie economiche-fiscali delle imprese, e possono fornire importanti spunti alla riforma fiscale e al disegno di legge delega Incentivi. Il loro apporto da tecnici del settore, può diventare punto cardinale per lo sviluppo del Sistema Impresa, per la semplificazioni e la sburocratizzazione del rapporto fisco-imprese". Questo è stato il tema dell'incontro che si è svolto oggi tra il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio ed il sottosegretario alle Imprese e made in Italy Massimo Bitonci, anch'egli dottore commercialista. "L'interlocuzione tra i professionisti dell'economia e questo ministero è imprescindibile: i commercialisti quotidianamente accompagnano il mondo delle imprese e le supportano anche nel superamento di situazione di crisi, a tutela della continuità aziendale. "Mi gioverò di questa importante collaborazione - aggiunge - e ritengo molto positiva la disponibilità del Presidente e delle proposte avanzate, che saranno oggetto d'importanti riforme e modifiche del sistema tributario, che necessità di una completa revisione". (Rin)