Usa: interferenze elettorali in Georgia, gran giurì si prepara a chiedere accuse penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran giurì che sta indagando sulle interferenze elettorali di Donald Trump e del suo staff in Georgia, durante le presidenziali del 2020, è favorevole all’emissione di accuse penali nei confronti di una serie di personalità. La notizia è stata confermata da una portavoce, Emily Khors, poco dopo la pubblicazione di alcune sezioni del rapporto preparato dal gran giurì, gran parte del quale rimane tuttavia secretata. “La lista non è breve”, ha detto la Khors al “New York Times”, senza fornire dettagli sulle persone che potrebbero essere accusate. (Was)