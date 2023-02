Kosovo-Serbia: Tajani, incoraggiato premier Kurti ad accettare proposte del Quintetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho incoraggiato il primo ministro kosovaro Albin Kurti ad accettare le proposte del Quintetto (Italia, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito) per arrivare a un accordo fra Serbia e Kosovo”: lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando alla stampa italiana al termine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. “Ho insistito molto e messo in campo tutta la nostra capacità diplomatica, annunciando anche che presenteremo le opportunità che offre il Kosovo ai nostri imprenditori prima di organizzare un business forum a maggio-giugno, così come lo stiamo organizzando in Serbia”, ha detto il ministro. (Geb)