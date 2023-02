Speciale energia: Kosovo, premier Kurti incontra direttore Iea Birol, focus su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro, Albin Kurti, ha incontrato il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea), Fatih Birol. Come riferito da Kurti in un tweet, durante l’incontro è stata illustrata la “strategia energetica decennale, che mira alla decarbonizzazione a lungo termine e a una maggiore convenienza per i consumatori”. “Nell'attuale crisi abbiamo introdotto misure per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e investire in progetti di energia rinnovabile”, ha spiegato Kurti. (Alt)