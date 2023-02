Kosovo-Germania: presidente Osmani sente Steinmeier, focus su integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha intrattenuto oggi una conversazione telefonica con il presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, con cui ha discusso l’integrazione euro-atlantica di Pristina e gli ultimi sviluppi nel processo di dialogo guidato da Bruxelles. Lo riferisce Osmani in un Tweet. “Grata per l'opportunità di aver parlato con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, nell’ambito del continuo coordinamento con i nostri alleati. Abbiamo discusso dei recenti sviluppi, incluso il processo di dialogo guidato dall’Unione europea. La Germania è stata ringraziata per il suo impegno a favore dell'integrazione euro-atlantica del Kosovo”, recita il messaggio.(Alt)