Ucraina: Lupi (Nm), Meloni garanzia di atlantismo italiano

22 luglio 2021

- La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev “è garanzia della politica atlantista del governo e rafforza, se mai ce ne fosse bisogno, il pieno sostegno dell’Italia al popolo ucraino, vittima dell’aggressione espansionista di Putin”. Lo afferma in una nota il capo politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi. “Le conseguenze geopolitiche, economiche e sociali di una capitolazione ucraina sarebbero disastrose per il nostro paese e per l’Europa, per questo e per arrivare ad una pace giusta è indispensabile continuare a supportare gli ucraini nella loro battaglia per la libertà”, aggiunge Lupi. (Rin)