Imprese: Covivio, ricavi in aumento del 5 per cento, il 15 per cento del portafoglio in Italia (2)

- In particolare, il 42 per cento in valore del portafoglio di immobili è localizzato in Germania, rispetto al 37 per cento in Francia e al 15 per cento in Italia. Il 55 per cento del portafoglio è costituito da immobili a uso ufficio in Francia, Italia e Germania. Gli immobili core nel centro città rappresentano il 66 per cento del totale (soprattutto Parigi, Berlino e Milano), rispetto al 26 per cento di immobili core in periferia e all'8 per cento di immobili non core. Questo patrimonio viene gestito secondo la posizione nel cuore delle maggiori metropoli europee, in particolare Parigi, Berlino e Milano. A Milano gli immobili migliori (classe A) rappresentano l'82 per cento della domanda e il centro città presenta un tasso di sfitto del 5,5 per cento, rispetto all'11,6 per cento dell'area metropolitana. Per quanto riguarda gli immobili a uso alberghiero, la ripresa è stata più forte del previsto nel 2022. Il rimbalzo ha subito una rapida accelerazione in Europa a partire dal marzo 2022 e dall'abolizione delle restrizioni sanitarie, confermando la forte capacità di ripresa del settore. Già nella seconda metà dell'anno, il RevPAR (Revenue Per Room) ha superato i livelli del 2019, con una media del +11 per cento (-1 per cento rispetto al 2019 sull'intero anno). Questi aumenti beneficiano del forte pricing power del settore alberghiero, con prezzi medi in aumento del +12 per cento in Europa rispetto al 2019. (Com)