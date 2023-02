© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022/2023 della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi .Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, via Salasco, 4 (ore 11)L'assessore alla cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della settima edizione di Milano MuseoCity.Palazzo Reale, sala conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 12:30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala tiene il saluto conclusivo alla presentazione dei risultati dei progetti di sostegno alla popolazione in fuga dal conflitto, finanziati attraverso il Fondo solidale #MilanoAiutaUcraina costituito dalla Fondazione di Comunità Milano, su impulso del Comune di Milano. Intervengono l'assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé, il presidente della Fondazione di Comunità Milano Carlo Marchetti, il direttore della Fondazione di Comunità Milano Filippo Petrolati, Andriy Shevchenko, Mariano Festa delle relazioni istituzionale del Teatro alla Scala e Andrea Maschietto, Head of Corporate and External Affairs & ESG di Nexi, in rappresentanza degli oltre 350 donatori che hanno contribuito alla raccolta fondi.Palazzo Marino, sala Alessi, Piazza Scala, 2 (ore 16)Conferenza stampa di presentazione della squadra di calcio a 5 ipovedenti Real Eyes.Palazzo Marino, sala brigida, Piazza Scala, 2 (ore 17)VARIEScenari Immobiliari presenta il convegno “Living in a two-speed world – negozi di città e centri commerciali del nuovo decennio” durante il quale viene presentato il “Rapporto 2023 sul mercato immobiliare commerciale”.Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61 (ore 9:30)Presentazione del Protocollo d’intesa per l’inserimento dei detenuti del Carcere di Opera nei cantieri edili della provincia di Milano. All’incontro partecipano Silvio Di Gregorio, direttore Casa di Reclusione Milano Opera; Regina De Albertis, presidente Assimpredil Ance delle Province di Milano, Lodi e Monza Brianza; Salvatore Cutaia, Segretario generale Feneal UIL; Alem Gracic, Segretario generale Filca Cisl, Katiuscia Calabretta, Segretario generale Filleal Cgil di Milano; Luca Cazzaniga, Presidente e Giuseppe Mauri, Vicepresidente Esem-Cpt, Ente unificato formazione e sicurezza; Maria Raffaella Caprioglio, Presidente Umana S.p.a e don Gino Rigoldi, Presidente Fondazione Don Gino Rigoldi.Casa di reclusione Opera,via Camporgnago, 40 (ore 10:45)Conferenza stampa di Covivio per la presentazione dei risultati 2022. Nel corso della conferenza stampa Alexei Dal Pastro, amministratore delegato Italia, dà un aggiornamento sull’andamento del business in Italia, con un focus specifico sui progetti avviati nella città di Milano, quali: Scalo di Porta Romana (Villaggio Olimpico); Symbiosis business district (nuovi headquarter di Snam e Moncler); The Sign business district (nuovo headquarter L’Oréal); Wellio (spazi di proworking di via Dante e via Torino)Palazzo Recalcati, via Amedei 8 (ore 11)Webinar “Acciai speciali: ritorna la domanda?” organizzato da Siderweb. Ospiti Giorgio Buzzi (Lucefin), Roberto de Miranda (ORI Martin); e Siro Della Flora (Metallurgica Legnanese)diretta streaming (ore 11)Presentazione del progetto teatrale "Giorni muti, notti bianche" ideato da infermieri e medici del Pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII, Maria Beatrice Stasi, Direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII. Intervengono, tra gli altri: Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Simona Bonaldi, vicepresidente Fondazione della Comunità Bergamasca, partner istituzionale di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023 insieme a Fondazione Cariplo e Fondazione della Comunità Bresciana; Massimiliano De Vecchi, responsabile della Medicina d'urgenza dell'ASST Papa Giovanni XXIII e coordinatore del gruppo degli operatori sanitari protagonisti dello spettacolo teatrale; Silvia Briozzo, regista.Ospedale di Bergamo area della formazione – Torre 7, piano terra (ore 11)MONZAConferenza stampa per la presentazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025. Intervengono il Sindaco Paolo Pilotto e l’assessore al governo del territorio e lavori pubblici Marco Lamperti.Palazzo comunale, Piazza Trento e Trieste (ore 10)(Rem)