Roma: Di Stefano (Udc), ora salto di qualità nel vertice Ama

- Le dimissioni di tre consiglieri d'amministrazione e la decadenza del Cda di Ama pone fine alla stagione, fortunatamente breve, della conduzione autoritaria e poco democratica del presidente Pace. Lo dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc- Forza Italia in Assemblea capitolina, a seguito delle ultime notizie riguardanti Ama Spa. "Al di là delle giustificazioni diplomatiche dei tre dimissionari, - aggiunge - alla base di tutto c'è certamente la contrarietà al modo di gestire il Consiglio d'amministrazione da parte di Pace. Pochi cambi, poche notizie, dirigenti assunti in maniera poco trasparente, e dubbi e ombre sul terreno di Santa Palomba dove sorgerà il termovalorizzatore. Una gestione autoritaria che è diventata ormai intollerabile per professionisti che non vogliono certo mettere a repentaglio la loro professionalità per un misero stipendio di mille euro al mese. Credo che questa sia la giustificazione alla fine di questo percorso; l'auspicio è che il sindaco di Roma prenda atto che forse il presidente Pace è adatto per qualche altro ruolo, ci sono tante nomine da fare in Cda. Gualtieri liberi la città da Pace, o altrimenti lo nomini amministratore unico di Ama, in modo che possa fare liberamente il manovratore e possa fare quello che vuole senza coinvolgere altre persone, nello specifico senza coinvolgere il Consiglio d'amministrazione come invece dovrebbe essere, secondo le più elementari nozioni di democrazia, all'interno di un'azienda", conclude Di Stefano. (Com)