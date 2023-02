Ucraina: Zelensky ringrazia Biden e gli Usa, insieme verso una vittoria comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il presidente Joe Biden e gli Stati Uniti per la leadership espressa nel mobilizzare l’assistenza all’Ucraina invasa dalla Russia. “Ringrazio il presidente e tutti gli Stati Uniti per la loro leadership nel radunare il mondo in sostegno alla libertà e per la loro vitale assistenza all’Ucraina”, ha detto. “Insieme siamo diretti verso una vittoria comune e dobbiamo assicurarla quest’anno”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)