Ambiente: Gava, massima attenzione a utilizzo risorse idriche, non c'è tempo da perdere

- Condividere un programma sinergico di interventi, anche e soprattutto in relazione alle criticità connesse allo stato di severità delle risorse idriche italiane. Di questo si è discusso nella riunione svoltasi oggi al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con le sette Autorità di bacino e la Direzione generale Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, convocata e presieduta dal viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava. "Massima attenzione è stata riposta sulle misure da attivare nel breve e nel lungo periodo fa sapere il viceministro. Condivisa anche la necessità di lavorare in collaborazione con altri Ministeri e le Regioni. Non c'è tempo da perdere", afferma Gava. (Rin)