Venezia: Brugnaro, carnevale diffuso e partecipato in tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 18 giorni oggi si chiude il carnevale di Venezia. "È stato diffuso e partecipato in tutta la città! Voglio ringraziare i cittadini e visitatori che hanno scelto di festeggiare con noi e gli organizzatori che insieme ad associazioni e volontari, si sono preparati per mesi per rendere possibile questo momento di gioia – ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Grazie, oggi e sempre, a tutti coloro che hanno lavorato per questa manifestazione e per il controllo della città", ha poi concluso. (Rev)