Sanità: Zaia, bene apertura ministro Bernini su ipotesi aumento posti a facoltà di medicina

21 luglio 2021

- Molto bene la volontà espressa tramite i social del ministro alla Sanità, Anna Maria Bernini, di allargare l'entrata alla facoltà di Medicina. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della eegione Veneto, che si è detto fiducioso per questo passo che vedrebbe come un punto di svolta, a lungo da lui ribadito. "A suo tempo, e ne è passato tanto, le Regioni – ha concluso Zaia - all'unanimità recapitarono al Ministro della Salute del precedente governo un documento nel quale proponevamo una serie di azioni da mettere in campo subito per fronteggiare l'emergenza e altre di più lungo respiro programmatorio. Come presidente del Veneto, sono fin d'ora a disposizione per avviare un cammino di confronto con l'attuale governo, che possa incidere profondamente su una delle peggiori crisi italiane come la carenza di medici". (Rev)