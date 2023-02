Regno Unito: sindacato infermieri sospende sciopero in Inghilterra per "intensi colloqui" con governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato britannico degli infermieri (Royal College of Nursing, Rcn) sospenderà lo sciopero di 48 ore previsto per l'inizio di marzo in Inghilterra. Lo ha riferito un comunicato congiunto dell’Rcn e del dipartimento per la Salute. La decisione è stata presa dopo che il governo ha accettato di condurre "intensi colloqui" in tema di retribuzioni con il sindacato. Il ministro della Salute, Steve Barclay, ha affermato che il governo si è impegnato per un "accordo equo e ragionevole". (Rel)