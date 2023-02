Veneto: assessore Sviluppo economico, all'ex C&C di Pernumia già smaltite 21 mila tonnellate di rifiuti pericolosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina Roberto Marcato, assessore regionale allo Sviluppo economico, si è recato in sopralluogo presso l'ex-stabilimento della C&C di Pernumia (Padova) per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di bonifica del sito di via Granze. "Su 44.000 tonnellate oltre 21.000 sono già state smaltite. È un risultato - ha affermato - in linea con il cronoprogramma che ora prevede la seconda parte che riguarda nello specifico i rifiuti pericolosi. Un grande lavoro di squadra fra Regione del Veneto, Direzione progetti speciali per Venezia, Veneto Acque Spa, con la collaborazione dei Comuni coinvolti. Ringrazio i tecnici e le Amministrazioni locali che si sono impegnati per questo grande intervento della Regione, che ha investito 14 milioni di euro per sanare una ferita drammatica per il territorio". "Il grande rammarico di questa operazione è che chi ha inquinato non sta pagando per quello che ha fatto", ha sottolineato Marcato, che ha concluso: "Ritengo opportuno che si riveda la legge sui reati ambientali per far passare la voglia a chi intende ferire l'ambiente a spese della collettività". (Rev)