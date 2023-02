Ucraina: Meloni a Kiev, nessun tentennamento su sostegno ma fornitura aerei non è sul tavolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli aiuti militari all’Ucraina, il presidente del Consiglio ha affermato che per Roma “è assolutamente una priorità difendere i cieli e la popolazione” ma “ci siamo concentrati anche sullo sminamento”. L’Italia ha lavorato insieme alla Francia per “mettere insieme le nostre tecnologie con grande velocità su un sistema importante che è il Samp-T”, ha sostenuto. A tal proposito, Zelensky ha dichiarato che i sistemi missilistici che l’Italia fornirà "aiuteranno a difendere" il Paese. Il capo del governo italiano ha comunque precisato che “attualmente la fornitura di aerei non è sul tavolo”. Il presidente ucraino ha riconosciuto all’Italia “un ruolo importante” anche nell’attribuzione a Kiev dello status di Paese candidato all’Unione europea. Per Meloni, inoltre, sarebbe un “segnale straordinario” che l’Expo tornasse in Europa, che sia a Roma o a Odessa. “Ragionare insieme anche su questa scadenza sarebbe un bel segnale europeo per due città europee che partecipano”, ha affermato. (segue) (Res)