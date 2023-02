Ucraina: Meloni a Kiev, nessun tentennamento su sostegno ma fornitura aerei non è sul tavolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema di discussione tra Meloni e Zelensky è stato quello della ricostruzione postbellica, “segnale del fatto che l’Italia crede nella nostra vittoria”, come detto dal presidente ucraino. Il presidente del Consiglio ritiene che l’Italia “possa fare la differenza”, e questo perché “su vari fronti strategici ha una sua eccellenza, come sulle infrastrutture, i trasporti, le vicende energetiche e l’agroalimentare”. Per il presidente Zelensky, sarebbe importante che Roma assumesse il patronato di una regione ucraina quando si avvierà la ricostruzione. (segue) (Res)