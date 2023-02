Ucraina: Meloni a Kiev, nessun tentennamento su sostegno ma fornitura aerei non è sul tavolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della conferenza stampa, il capo dello Stato ucraino è stato inevitabilmente interrogato sulle dichiarazioni che Silvio Berlusconi ha espresso di recente contro di lui. A tal proposito, Zelensky ha dichiarato che la casa di Berlusconi “non è mai stata bombardata da missili, un carro armato russo non l’ha mai raggiunto, nessuno ha mai ucciso i suoi parenti”. “Berlusconi alle tre di notte non ha dovuto fare la valigia per scappare” e tutto questo, ha detto ironicamente Zelensky, “grazie all’amore fraterno della Russia". Malgrado le parole del leader di Forza Italia – ha tenuto a sottolineare il capo dello Stato - l’Ucraina vede “il sostegno della società italiana”. “L’Italia sa che abbiamo gli stessi valori, amiamo la vita, i nostri figli e rispettiamo l’integrità territoriale degli altri Paesi. E questa è la cosa principale, parliamo lingue diverse ma possiamo capirci l’un l’altro”, ha detto Zelensky. Sulla questione, Meloni ha evidenziato che per lei “valgono i fatti”: “qualsiasi cosa si è votato per difendere l’Ucraina, i partiti che sostengono la maggioranza lo hanno votato”. Le dichiarazioni possono variare ma “nei fatti la coalizione è sempre stata compatta”, ha sottolineato. (Res)