Usa-Polonia: Biden incontra premier Morawiecki, focus su energia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, nel quadro della sua visita a Varsavia. Il presidente Usa, riferisce una nota, ha ribadito la partnership tra i due Paesi, ringraziando le autorità di Varsavia per aver scelto una compagnia statunitense, Westinghouse, per acquistare la tecnologia necessaria allo sviluppo dei primi tre reattori nucleari del Paese. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla situazione in Ucraina e nella regione indopacifica. (Was)