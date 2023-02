Torino: giunta approva programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta comunale di Torino, su proposta dell'assessora Chiara Foglietta, ha approvato oggi il progetto esecutivo del 'Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano' finanziato dal ministero dell'Ambiente con l'obiettivo di aumentare la resilienza degli insediamenti urbani soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici. Il progetto vedrà la trasformazione di alcune aree attualmente destinate a parcheggio (nelle Circoscrizioni 1,2 e 3), che manterranno la loro destinazione d’uso, ma vedranno la realizzazione di diverse tipologie di interventi finalizzati a contrastare gli impatti degli eventi climatici estremi, verso una migliore fruibilità dello spazio pubblico e vivibilità urbana. "Oggi è stato fatto un altro passo verso la Torino del futuro - ha affermato Chiara Foglietta, assessora alla Transizione ecologica e digitale e alle Politiche per l’ambiente -, un altro tassello fondamentale che va ad aggiungersi ai tanti già realizzati e progettati. L'amministrazione punta a fare di Torino un esempio di realtà urbana vivibile e resiliente", ha concluso.(Rpi)