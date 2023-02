Pd: Vernetti, alle primarie voterò Bonaccini-Picierno per forza riformista ed europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Mai come in questo periodo storico, è importante avere un’informazione di qualità: dunque, grazie Agenzia Nova" Stefano Bonaccini

Presidente della Regione Emilia-Romagna

18 ottobre 2021

- Voterò alle primarie del Partito democratico “e voterò per il ticket Stefano Bonaccini e Pina Picierno. Con loro il Pd tornerà ad essere una forza riformista, innovativa ed europeista. Serve un Partito democratico a vocazione maggioritaria, in grado di sconfiggere le destre, i populisti, i sovranisti”. Lo scrive su Twitter lo scrittore ed ex responsabile esteri Pd, Gianni Vernetti. (Rin)